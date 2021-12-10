Тамбов, , 14:42 — REGNUM В Тамбовской области 10 декабря подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области был зарегистрирован 56 тыс. 761 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 53 тыс. 680 пациентов, в том числе 356 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1517 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.