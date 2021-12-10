Оренбург, , 14:42 — REGNUM В Оренбурге длительность дистанционного обучения школьников определит Роспотребнадзор. Сроки, указанные в предписании ведомства, с 9 декабря и до особого распоряжения. Об этом сообщила глава муниципального управления образования Лариса Бебешко.

Школа Пресс-служба администрации Оренбурга

По словам чиновницы, в период дистанционного обучения школы не дают непосильных заданий детям, лояльнее относятся к оцениванию.

«Нам всем нужно этот период пережить. Раз уж возникли такие обстоятельства, нужно сделать так, чтобы учебный процесс в том или ином виде продолжился», — подчеркнула Бебешко.

Напомним, школы закрыли на карантин из-за эпидемии ОРВИ и гриппа. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована среди школьников. Эпидпорог превышен в 2,2 раза. Число госпитализированных больных гриппом и ОРВИ выросло на 10%.

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