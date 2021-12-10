Бейрут, 10 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ливана Абдулла Бухабиб заявил, что правительству страны удалось предотвратить крах ливано-саудовских отношений. Об этом сообщает агентство Lebanon 24.

Флаг Ливана

По данным журналистов, кризис был преодолён благодаря отставке экс-министра информации Ливана Джорджа Кардахи, который ранее допустил неосторожное высказывание в адрес властей Саудовской Аравии.

Как заявил Абдулла Бухабиб, в ближайшее время следует ожидать, что посольства Ливана в Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне в ближайшее время смогут возобновить свою работу.

«Я не хочу вдаваться в какие-то подробности, но хочу отметить, что последнее, что мы хотим сделать, — это нанести ущерб отношениям между нами и ними, поэтому я настаивал на том, чтобы Кардахи ушёл в отставку», — заявил глава МИД Ливана.

Ранее министр информации Ливана Дордж Кардахи в одном из интервью обвинил Саудовскую Аравию и её союзников в нарушении прав человека в ходе конфликта в Йемене. Заявление стало причиной резкого обострения в отношениях между Ливаном монархиями Персидского Залива.