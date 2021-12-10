Тверь, 10 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Около 52,8 тыс. га земель переведено в категорию лесного фонда в Тверской области с 2018 по 2021 год. Итоги работы по расширению и сохранению лесов региона были подведены на рабочей встрече под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 10 декабря.

Пресс-служба правительства Тверской области На рабочей встрече под руководством губернатора Игоря Рудени

Всего за последние три года правительством Тверской области в категорию земель лесного фонда переведено 553 земельных участка общей площадью 52 тыс. 751,7 га. Больше всего новых площадей в лесные массивы перевели Торопецкий, Спировский и Рамешковский районы.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил активизировать перевод заросших лесом земель в лесной фонд и постановку их на кадастровый учет — в рамках исполнения задачи развития и декриминализации лесного комплекса, поставленной президентом России Владимиром Путиным.

Перевод земель в лесной фонд позволяет более эффективно бороться с незаконными рубками на таких территориях, а также дает возможность использовать лесные ресурсы для деревообрабатывающей промышленности Верхневолжья.

В Тверской области в рамках национального проекта «Экология» реализуется региональный проект «Сохранение лесов», в его рамках в регионе к 2024 году вырубленные и погибшие лесные насаждения должны быть восстановлены на 100%.

По итогам девяти месяцев 2021 года Тверская область вышла на первое место по лесовосстановлению в Центральном федеральном округе — с начала года в регионе оно проведено на территории более 12,7 тыс. га.

Также специализированные организации получают новую лесопожарную и лесохозяйственную технику: в 2019—2021 годах закуплено 353 единицы техники и оборудования.

Восстановление лесов Верхневолжья проводится и в рамках различных акций. Например, «Сад Памяти», «Сохраним лес», которая впервые была проведена в регионе в 2019-м. За два года её участники высадили на территории Тверской области более 10 млн деревьев.