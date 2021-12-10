Владимир, , 14:38 — REGNUM Во Владимирской области 10 декабря подтверждено 302 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 75 тыс. 517 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 57 тыс. 340 пациентов, в том числе 213 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2803 человека. За последние сутки подтверждено 25 новых летальных случаев.