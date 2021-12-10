Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» (ЕНД), неформальным лидером которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, регулярно выступает с противоречивыми инициативами. Об этом 10 декабря заявил журналистам депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Гурам Мачарашвили.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он прокомментировал анонсирование Саакашвили «очень большой» протестной акции в декабре, которая якобы должна привести к серьёзным изменениям в стране. При этом днём ранее экс-президент призывал к «национальному примирению» между политическими оппонентами.

«Националы» то просят примирения и сразу анонсируют акцию, то говорят о насильственной передаче власти. Поэтому мы не верили в это примирение и не сможем поверить», — сказал Мачарашвили.

Он добавил, что политическое время партии ЕНД ушло, а у Грузии новая повестка дня.

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию в сентябре, а 1 октября его арестовали. Находясь в тюрьме, экс-президент призывает сторонников совершить в стране революцию, беря пример с Украины и Армении. Его арест даёт повод для постоянных протестных акций членам ЕНД.

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