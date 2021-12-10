Тбилиси, 10 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Партия «Единое национальное движение» (ЕНД), неформальным лидером которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, регулярно выступает с противоречивыми инициативами. Об этом 10 декабря заявил журналистам депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Гурам Мачарашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он прокомментировал анонсирование Саакашвили «очень большой» протестной акции в декабре, которая якобы должна привести к серьёзным изменениям в стране. При этом днём ранее экс-президент призывал к «национальному примирению» между политическими оппонентами.

«Националы» то просят примирения и сразу анонсируют акцию, то говорят о насильственной передаче власти. Поэтому мы не верили в это примирение и не сможем поверить», — сказал Мачарашвили.

Он добавил, что политическое время партии ЕНД ушло, а у Грузии новая повестка дня.

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию в сентябре, а 1 октября его арестовали. Находясь в тюрьме, экс-президент призывает сторонников совершить в стране революцию, беря пример с Украины и Армении. Его арест даёт повод для постоянных протестных акций членам ЕНД.