Париж, , 14:35 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран хочет, чтобы к Рождеству ревакцинацию от коронавируса прошли 20 миллионов человек, сообщает Le Figaro.

Париж. Франция Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Министр здравоохранения приветствовал нынешние темпы вакцинации в стране.

Кроме того, за сутки ревакцинацию в стране прошли 710 000 человек.

В неделю проводится почти 6 миллионов тестов. Это абсолютно рекордные уровни, которые означают, что 10% населения проходят тестирование каждую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции обещает «совместную жизнь» после референдума, каким бы ни был выбор жителей Новой Каледонии.

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