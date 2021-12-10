Москва, 10 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Новый период роста цен в 2022 году не обязательно вызовет жёсткую реакцию центробанков развитых стран мира. Об этом 10 декабря заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на международном форуме «Сделано в России».

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«Вторая волна, она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную с продовольствием, с которой мы столкнёмся в 2022 году, во втором полугодии особенно», — заявил Белоусов.

«Мы видим, что сейчас крупнейшие регуляторы макроэкономических балансов находятся перед очень серьёзным фундаментальным выбором — с одной стороны небывалая инфляция 4% в Европе и больше 6% в Штатах, это что-то такое невероятное для этих экономик. С другой стороны — огромный долговой навес. И понятно, что ужесточение денежно-кредитной политики может сработать триггером обвала долгового навеса и вызвать долговой кризис», — указал он.