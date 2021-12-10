Москва, , 14:35 — REGNUM Сегодня, 10 декабря, биткоин на утренних торгах демонстрирует умеренно позитивную динамику, прибавляя около 0,7%, заявил корреспонденту эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Биткоины Дмитрий Шустов

«Биткоин пытается отыграть снижение 9 декабря, которое не только стерло 4-процентный рост главной криптовалюты с начала этой недели, но и увело биткоин на 3,5% в красную зону.

Удивительно, но в последний месяц динамика котировок главной криптовалюты, очень схожа с динамикой классических рисковых активов, вроде нефти или фондовых индексов, что напрочь разрушает логику главы известного хедж-фонда Ark Invest, высказанную в интервью CNBC на этой неделе.

Кэти Вуд считает, что дальнейший рост курса биткоина должен обеспечить приток средств институциональных инвесторов (инвестфонды), которые будут искать в криптовалюте инструменты не связанные с классическими инструментами.

По расчетам Вуд, если «институционалы» выделят в своих инвестиционных портфелях 5% средств на биткоин, курс криптовалюты увеличится до $548 тыс.

Звучит очень заманчиво, но реальность выглядит совсем не так привлекательно. Цены на нефть с 10 ноября упали на 23%, российские фондовые индексы упали на 10%, индекс широкого рынка S&P 500 всего на 3%, а курс биткоина на 31%.

Отсюда вопрос, способна ли криптовалюта, защитить от шоков подобных новому штамму «Омрикон», который и вызвал масштабные распродажи классических рисковых активов в последние недели.

Инвесторы пытаются найти ответ на этот вопрос всю неделю, но консенсуса нет, а значит и доверие к биткоину пока не восстановлено. Именно поэтому, несмотря на то, что и нефть, и фондовые индексы на фоне снижения угрозы от «Омикрона» отыграли 50−100% потерь последних двух недель, биткоин по-прежнему снижается.

Можно, конечно апеллировать к тому, что на криптовалюту давит приближающееся заседание ФРС, на котором, 14−15 декабря, регулятор обещает ускорить сворачивание стимулирующих мер, но точно также это событие давит и на классические рисковые активы

Однако, несмотря на это, они чувствуют себя гораздо лучше. Поэтому биткоину предстоит вновь заслужить доверие инвесторов, а до тех пор, курс главной криптовалюты будет находиться в широком торговом коридоре от $40 тыс. до $56 тыс. за монету», — считает эксперт

Читайте также: Криптовалюта — объективная реальность: оборот требует регулирования

.