Рига, 10 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. С января 2022 года тарифы АО «Латвийский газ» (Latvijas gаze) на природный газ для домохозяйств в зависимости от потребления вырастут в пределах 50% — 70%. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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Для домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров природного газа в год, тариф на первое полугодие 2022 года вырастет на 54,2% — с 0,71 472 евро за кубометр до 1,10 209 евро за кубометр. Для домохозяйств, потребляющих до 500 кубометров природного газа, тариф станет дороже на 66,9% — с 0,57 912 евро за кубометр до 0,96 649 евро за кубометр. Для потребляющих до 25 000 кубометров природного газа в год, окончательный тариф вырастет с 0,41 668 евро за кубометр до 0,80 405 евро за кубометр.

Фиксированная часть платы за природный газ останется в первом полугодии 2022 года без изменений и составит 3,27 евро в месяц, за разрешенную нагрузку от 6,1 до 10 кубометров в час — 8,99 евро в месяц, а за разрешенную нагрузку от 25,1 до 40 кубометров в час — 32,55 евро в месяц.

Представители Latvijas gаze подчеркнули, что, учитывая привязку цен на природный газ в Латвии к индексам бирж природного газа в Западной Европе, экономические и геополитические события на этих рынках прямо влияют и на газовые цены в Латвии.

«Холодная зима в первом квартале 2021 года, послекризисное восстановление экономики привели к быстрому увеличению спроса на природный газ не только в Европе, но и во всем мире, особенно на азиатских рынках, что привело к увеличению цен на газ до рекордных высот», — заявили представители компании.

Общая сумма платежа за природный газ для домохозяйств Латвии состоит из пяти компонентов: цены на природный газ, на которую влияют колебания цен на мировых рынках, платы за услуги транспортировки, услуги сетевого распределения, а также акциза и налога на добавленную стоимость, регулируемых государством.