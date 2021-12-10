Трёхгорный, Челябинская область, 10 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Жительница Трёхгорного Челябинской области отдала мошеннику более трёх миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

По данным полиции, гражданка 1962 года рождения нашла в интернете сайт якобы брокерской компании. Затем она вложила свои деньги и вернуть их уже не смогла.

Это не единственный подобный случай с жителями Урала. Ранее на удочки брокеров-мошенников попались несколько человек.