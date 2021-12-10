Новосибирск, , 14:36 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина. Он подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщает сайт «Все новости Новосибирской области» со ссылкой на официального представителя СКР по Новосибирской области Екатерину Петрушину.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

«Установлено, что с мая по июль 2019 года Олег Бушмакин, будучи прокурором Дзержинского района, получил при посредничестве ряда лиц 150 тысяч рублей в качестве взятки. Деньги он получил от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина. Эта сумма предназначалась за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СКР в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов», — рассказала Петрушина.

Кроме того, по её словам, в 2018 году Бушмакин превысил свои должностные полномочия и дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учёт гражданина иностранного государства в нарушение установленных законом требований.

Уточняется, что в доме Бушмакина прошли обыски. Его планируется задержать, предъявить обвинение и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.