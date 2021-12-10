Москва, , 14:34 — REGNUM Инцидент с кораблем ВМС Украины «Донбасс» лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которые могут проистекать от подобных провокационных действий, заявил 10 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий», — сказал он, отвечала на вопрос, как в Кремле расценивают данную ситуацию.

Он уточнил, что любая незначительная провокация может привести к «очень и очень серьезным последствиям».

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Как сообщало ИА REGNUM, судно «Донбасс» ВМС Украины 9 декабря вышло с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива без положенных в таком случае заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом.

Судно не реагировало на требования российских пограничников и приблизилось к Керченскому проливу на 18 миль. Позже корабль сменил курс на обратный.