Липецк, , 14:33 — REGNUM В Липецкой области 10 декабря подтвержден 351 новый случай заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 78 тыс. 236 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 70 тыс. 879 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 317 — за последние сутки.

За весь период скончались 2549 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.