Оренбург, , 14:32 — REGNUM В Оренбурге суд 10 декабря избрал меру пресечения в отношении задержанного криминального авторитета. Как сообщает пресс-служба Ленинского райсуда города, лидер преступной группы заключен под стражу.

Суд

В СИЗО фигурант уголовного дела, обвиняемый в заказных убийствах, пробудет до 8 февраля 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, ранее силовики сообщили о задержании 66-летнего уроженца Новотроицка на территории Московской области. Параллельно в рамках уголовного дела о преступлениях 2005−2008 годов прошли задержания двух предполагаемых соучастников в городе Орске.

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