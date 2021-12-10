Таллин, 10 декабря 2021, 14:32 — REGNUM В пятницу, 10 декабря, и в выходные, 11−12 декабря, в столице Эстонии ожидается ледяной дождь, высока вероятность возникновения гололедицы. Об этом сообщил портал stolitsa.ee со ссылкой на коммуникационный отдел Таллинского стратегического центра.

Ледяной дождь
Ледяной дождь
Kamelia

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели, морозы, ледяные дожди: непогода в России и мире — все новости»

Из-за резкого колебания температур на фоне обильного снегопада прошлых дней дороги для автомобилей и пешеходов стали опасными — сверху на поверхности образовалась ледяная корка. Снегопад уступил место туману и дождю, который из-за низких температур стал ледяным, увеличивая и без того скользкую поверхность.

Таллинский стратегический центр призывает к повышенному вниманию всех участников дорожного движения для избежания аварий и травматизма. Автомобилисты должны учитывать погодные условия при выборе скорости и дистанции. Покрышки транспортного средства должны соответствовать требованиям, а пешеходам рекомендуется выбирать соответствующую погодным условиям обувь.

Вице-мэр Таллина Владимир Свет отметил, что ледяные дожди станут настоящим вызовом для коммунальных служб столицы, улицы города могут стать очень скользкими: «Самые сложные погодные условия еще впереди, ведь снег мы можем вывезти, а лед — нет. Призываю всех собственников недвижимости подготовиться к борьбе с гололедом».

Городские власти обратили внимание владельцев недвижимости, что дворники должны быть готовы посыпать тротуары гранитной крошкой. Пешеходы и владельцы недвижимости должны уделять особое внимание опасным сосулькам, образующимся на карнизах домов, говорится в сообщении.