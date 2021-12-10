Таллин, 10 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В пятницу, 10 декабря, и в выходные, 11−12 декабря, в столице Эстонии ожидается ледяной дождь, высока вероятность возникновения гололедицы. Об этом сообщил портал stolitsa.ee со ссылкой на коммуникационный отдел Таллинского стратегического центра.

Kamelia Ледяной дождь

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Из-за резкого колебания температур на фоне обильного снегопада прошлых дней дороги для автомобилей и пешеходов стали опасными — сверху на поверхности образовалась ледяная корка. Снегопад уступил место туману и дождю, который из-за низких температур стал ледяным, увеличивая и без того скользкую поверхность.

Таллинский стратегический центр призывает к повышенному вниманию всех участников дорожного движения для избежания аварий и травматизма. Автомобилисты должны учитывать погодные условия при выборе скорости и дистанции. Покрышки транспортного средства должны соответствовать требованиям, а пешеходам рекомендуется выбирать соответствующую погодным условиям обувь.

Вице-мэр Таллина Владимир Свет отметил, что ледяные дожди станут настоящим вызовом для коммунальных служб столицы, улицы города могут стать очень скользкими: «Самые сложные погодные условия еще впереди, ведь снег мы можем вывезти, а лед — нет. Призываю всех собственников недвижимости подготовиться к борьбе с гололедом».

Городские власти обратили внимание владельцев недвижимости, что дворники должны быть готовы посыпать тротуары гранитной крошкой. Пешеходы и владельцы недвижимости должны уделять особое внимание опасным сосулькам, образующимся на карнизах домов, говорится в сообщении.