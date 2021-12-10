Москва, , 14:31 — REGNUM Устойчивость российского малого и среднего бизнеса зависит не только от пандемии, но более всего от темпов повышения общего благосостояния и покупательной способности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Бизнес Иван Шилов, ИА REGNUM

«Стабильность положения малого и среднего бизнеса в России пока еще достаточно хрупкая и сильно зависит от пандемии, роста российской экономики и повышения реальных доходов граждан, — сказал Цыганов. — Торговля и еще в большей степени сфера услуг зависит от личного контакта, и закрытие в локдаун, например, салонов красоты не добавляет их владельцам и работникам энтузиазма».

По его словам, появление надежды на окончание пандемии и меры по поддержке МСП, конечно, ведут к оживлению предпринимательской инициативы и отражаются в данных конъюнктурных опросов.

«Хотя надо отметить и выработку определенных защитных механизмов, диверсификацию сфер деятельности, привлечение более устойчивых вариантов организации бизнеса, — сказал экономист. — Например, винные магазины начинают расширять ассортимент сопутствующих продовольственных товаров, чтобы не закрываться в случае усиления противоэпидемиологических мер, а косметологические услуги начинают оказывать организации с медицинской лицензией».

Как подчеркнул Цыганов, устойчивость роста сегмента МСП в российской экономике зависит не только от окончания пандемии, но и от мер по стимулированию предпринимательства и более всего — от темпов повышения общего благосостояния и покупательной способности российских граждан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что большая часть российского бизнеса переориентировалась и готова к структурным изменениям в экономике.