Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения в СИЗО для гражданки Белоруссии Яны Пинчук, обвиняемой белорусскими властями в экстремизме и призывах к захвату власти. Девушка находится в следственном изоляторе с 1 ноября 2021 года, теперь срок продлен по 30 апреля 2022 года.

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Официальный Минск требует от России её выдачи, инкриминируя девушке пять эпизодов уголовно наказуемых деяний по нескольким статьям УК РБ. Сама Пинчук попросила политического убежища в России.

Суд решил продлить срок содержания Пинчук под стражей, поскольку это необходимо для принятия решения о выдаче ее в Белоруссию и решения процедуры вопросов о ее экстрадиции.

«Суд указал, что факт подачи Пинчук заявления о получении статуса беженца после ее задержания не свидетельствует о невозможности продления срока содержания под стражей. Данное обстоятельство может быть учтено при принятии решения о выдаче», — сообщили 10 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным СМИ, Пинчук, которую обвиняют в ведении оппозиционных телеграм-каналов и создании экстремистского сообщества, свою вину отрицает.

«По ее словам, в городе на Неве она живет четыре года. Работает официанткой, обзавелась регистрацией, но попыток сменить гражданство не предпринимала», — пишет «Фонтанка».