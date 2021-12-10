Магас, 10 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и «Инфинити». В результате столкновения автомашин получили травмы 53-летний водитель «семерки» и 13-летний пассажир. Инцидент произошел 13 ноября в городе Назрани, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

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Пострадавших доставили с травмами различной степени тяжести в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спустя неделю несовершеннолетний скончался, не приходя в сознание.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В СКР устанавливают виновника ДТП, назначены необходимые судебные экспертизы.

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