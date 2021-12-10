Москва, 10 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В настоящее время разговор с президентом Франции Эмманулем Макроном отсутствует в графике президента России Владимира Путина, однако в случае необходимости он может быть организован в оперативном порядке. Об этом 10 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока он (такой разговор — ред.), что называется, в график не встал», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что такой разговор может быть организован «весьма и весьма оперативно» после того, как по дипломатическим каналам пройдут «все импульсы и сигналы».

«Пока в графике нет», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) дало бы республике ряд экономических преимуществ.