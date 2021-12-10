Белокуриха, Алтайский край, , 14:30 — REGNUM В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело о многомиллионном хищении имущества при строительстве дороги к «Субкластеру «Белокуриха-2» горнолыжный комплекс на горе Мишина». Подробности сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Дорога, ведущая к туркластеру «Белокуриха-2» Сайт Алтайского края

Прокуратура г. Белокуриха Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-восточное ДСУ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Установлено, что Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-восточное ДСУ» выполняло государственный контракт по проведению дорожно-строительных и монтажных работ на территории «Субкластера «Белокуриха-2» горнолыжный комплекс на горе Мишина».

При строительстве использовались специализированные металлические конструкции — геошпунты. Следствие пришло к выводу, что с сентября 2020 по июнь 2021 года обвиняемый похитил геошпунт общей стоимостью более 7,6 млн руб., что является особо крупным размером.

Преступные действия выявлены работниками УФСБ России по Алтайскому краю. Похищенное обнаружено и изъято, имущество возвращено предприятию в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, проекту «Белокуриха-2» придавали большое значение, как на региональном, так и на федеральном уровнях. На его создание было направлено 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей государственных средств и 1,6 млрд рублей частных инвестиций. Здесь должны быть возведены современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек. В 2017 году в туркластере начали строить новый горнолыжный комплекс.

Проект стоимостью 100 миллионов рублей компания «Курорт Белокуриха» презентовала на выставке «Интурмаркет-2017» в Москве. Там же было подписано инвестиционное соглашение о строительстве горнолыжных трасс на горе Мишина.

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