Ярославль, 10 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Ярославле внуки художника Самуила Канера через суд вернули себе права на произведения и личные вещи деда, хранящиеся в Ярославском художественном музее. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Кировский районный суд.

A.Savin Ярославский художественный музей

Самуил Канер (1888 — 1967) — российский и советский художник. Родился в Польше, учился в Академии изящных искусств в Кракове, в Ярославле жил с 1917 по 1931 год. После отъезда в Москву участвовал в оформлении павильонов ВДНХ и Московского метрополитена. При жизни он не получил широкой известности, однако специалисты считают его работы достойными хранения в музеях.

«Сватовство». С.И. Канер, 1929, ЯХМ

В Ярославский художественный музей картины Канера поступили на временное хранение в начале 1990-х годов от дочери Розы Чичельницкой в связи с тем, что семья решила уехать из России. Роза Чичельницкая умерла в 2001 году, а её сын решил забрать картины из музея.

Речь идёт о таких работах как пейзажи, натюрморты, портреты, в том числе Владимира Маяковского, Иосифа Сталина, Владимира Ленина и других, а также документах, связанных с художником.

Михаил Чичильницкий обратился в суд с иском к Ярославскому художественному музею с просьбой признать право собственности на переданные его матерью в музей картины и личные вещи художника.

«В установленном порядке истец с заявлением о принятии наследства на обращался, однако фактически принял наследство после смерти матери, вступив во владение наследственным имуществом: портретом матери, фотографиями, иконами», — поясняется в судебном решении.

В то же время с самостоятельными требованиями о признании права на наследство обратилась и сестра истца Татьяна Левина. Она пояснила, что также фактически вступила в права наследования. Она обращалась в музей с заявлением о передаче имущества, однако там ей отказали в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Брат и сестра против удовлетворения требований друг друга на суде возражали, утверждая, что ни одна из сторон не предоставила доказательств фактического принятия наследства. Музей, как ответчик, оставил разрешение требований на усмотрение суда. Суд удовлетворил требования обеих сторон частично, поделив наследие художника между братом и сестрой.

«Поскольку материалами дела подтверждено, что каждый из наследников первой очереди совершил действия по фактическому принятию наследства, имеются основания для признания за Михаилом Чичильницким и Татьяной Левиной права собственности в порядке наследования на произведения Самуила Канера, переданные по актам приема передачи их матерью Ярославскому художественному музею на временное хранение, в равных долях», — пояснил суд в своём решении.

В Ярославском художественном музее корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что не возражают против передачи картин и вещей наследникам. Между тем музей это может сделать только на оснований документов.

«С 1993 года в Ярославском художественном музее находятся на временном хранении произведения и документы художника С.И. Канера. Они переданы в музейР.С. Чичельницкой и М.Б. Чичельницким. С 1993 года музей добросовестно хранил переданные предметы и был готов возвратить их владельцам. За это время один из владельцев Р.С. Чечельницкая скончалась. Мы готовы и давно желаем выдать предметы ее детям, но по закону можем сделать это при условии предоставления документов, подтверждающих право собственности на них», — прокомментировала ситуацию главный хранитель Ярославского художественного музея Татьяна Лебедева.

Стоит отметить, что во время хранения музейщики отреставрировали ряд работ. Решение суда вступило в законную силу.