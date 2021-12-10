Курск, , 14:29 — REGNUM В Курской области 10 декабря зарегистрировано 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 78 тыс. 869 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 65 тыс. 583 пациента, в том числе 291 — за последние сутки.

Скончались 1880 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.