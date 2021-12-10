Самара, 10 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Более 1200 пожаров, связанных с работой электрических приборов и эксплуатацией электропроводки, произошли в текущем году в Самарской области. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Фото СУ СК России по Калужской области Дом после пожара

При этом, наиболее распространённые причины пожаров связаны с неисправностями электропроводки.

«За прошедший период 2021 года на территории Самарской области всего произошло 1232 пожара, связанных с эксплуатацией электрических приборов, электроустановок и проводки, в результате которых погибло 39 человек, в том числе 4 детей, и 71 человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в том числе 90 пожаров произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации теплогенерирующего электрооборудования (в результате этих пожаров погибли шесть человек, а четыре человека получили травмы).

Сообщается, что при понижении температуры воздуха возрастают риски увеличения числа пожаров в жилом секторе из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, неосторожного обращения с огнем, аварий на системах ЖКХ.