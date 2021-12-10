Кызыл, , 14:27 — REGNUM Депутаты Верховного хурала Тувы 10 декабря утвердили проект республиканского бюджета на 2022−2024 годы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, принятию законопроекта предшествовала детальная работа правительства и парламентариев.

Парламент Тувы Asia-siberia.ru

Согласно документу, в 2022 году доходы республики составят почти 48,7 млрд, расходы достигнут 50,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит превысит 1543 млн рублей.

В 2023—2024 годах доходы планируются на уровне 49,8 и 44,1 млрд рублей соответственно, расходы — 50,6 и 45 млрд рублей, дефицит — 806,8 и 862,8 млн рублей.

Как отмечается, ранее в законопроект были внесены изменения в связи с ростом собственных доходов, дополнительными безвозмездными поступлениями из федерального бюджета и другими факторами.

«Изменения предусматривают увеличение расходов на завершение строительных и ремонтных работ на социальных объектах, безаварийное прохождение отопительного периода, решение инфраструктурных вопросов и другие первоочередные задачи. Кроме этого, принятые изменения обеспечат выплату заработных плат бюджетников за ноябрь и декабрь», — отметили в правительстве.