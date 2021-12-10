Москва, 10 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Предложение парламентариев от «Единой России» о бесплатном проезде на электричках для детей от пяти до семи лет нашло поддержку в правительстве РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

В ходе совещания в Совфеде замглавы Минтранса Дмитрий Зверев отметил, что инициатива уже проработана со всеми транспортными компаниями и будет проработана с Минфином. Также предложение поддержал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Сейчас льготы на проезд в электричках предусмотрены для детей до 5 лет и для школьников, напомнила сенатор Инна Святенко.