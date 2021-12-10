Москва, 10 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Затруднения на дорогах Москвы в вечернее время могут достигнуть девяти баллов. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Марина Каширская ИА REGNUM Пробки

«Долгожданная пятница, а это значит — на дорогах традиционные пятничные пробки», — предупредили москвичей в департаменте. И отметили, что заторы к вечеру вырастут с нынешних шести баллов до девяти.

Сейчас в Москве автомобильное движение затруднено на участках МКАД и ТТК, рассказали в пресс-службе.