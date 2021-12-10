Москва, , 14:22 — REGNUM Вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) дало бы республике ряд экономических преимуществ. Об этом 10 декабря сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, комментируя отсутствие представителей Кишинёва.

ЕАЭС Kremin.ru

«Мы знаем, как сейчас складывается обстановка на энергетических рынках Европы. Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов и легче бы, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают», — сказал Путин.

Он напомнил, что ранее Кишинёв проявлял интерес к этому формату. Также российский лидер отметил, что на заседание совета прибыли представители Кубы и Узбекистана.

Напомним, Молдавия в 2018 году получила статус государства-наблюдателя в ЕАЭС, когда президентом республики был Игорь Додон. Сменившая его на посту главы государства Майя Саду заявила, что не признаёт этот статус.

В ноябре 2021 года Додон раскритиковал Санду за то, что она отказалась использовать преимущество членства Молдавии в ЕАЭС при переговорах о продлении контракта на поставку газа. Он отметил, что другие члены этой организации договорились о более выгодных условиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия имела возможность покупать газ дешевле — Додон