Иркутск, , 14:20 — REGNUM С начала 2021 г. благодаря прокурорскому вмешательству в Иркутской области погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 290 млн. рублей, в том числе полностью ликвидированы долги в размере 50 млн. рублей на четырех предприятиях — банкротах. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Так, после принятого комплекса мер прокурорского реагирования в отношении предприятия-банкрота, осуществлявшего деятельность на территории Усть-Кутского района, а также контрагентов организации, перед работниками в полном объеме погашена просроченная задолженность по заработной плате в размере более 20 млн рублей.

Прокуроры использовали судебную защиту прав граждан, в суды предъявлено порядка 500 исковых заявлений, применялись меры административного воздействия, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 133 лица, допустивших невыплату работникам заработной платы, в соответствие с действующим законодательством приведены 58 правовых актов.

По итогам рассмотрения мер прокурорского реагирования заработная плата выплачена более чем четырем тысячам граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 ноября 2021 г. составила 7,1 млн. рублей и выросла за месяц на 6,4%.

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