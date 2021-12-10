Москва, , 14:20 — REGNUM Детали переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена неизвестны, доступны только краткие пресс-релизы, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Флаги членов НАТО Nato.int

«Байден ранее заявил, что планирует к 10 декабря объявить о встрече, в которой примут участие представители России и как минимум четырех стран НАТО, помимо США.

Для бывших стран Варшавского договора и бывших прибалтийских республик новость о переговорах НАТО с Россией, в ходе которых от НАТО и от них могут потребоваться какие-то гарантии, может восприниматься настороженно.

Однако рынки восприняли эту новость с определенной надеждой, как возможный шаг в направлении смягчения накопившихся разногласий. После видеоконференции Путина и Байдена несколько укрепился курс рубля (курс доллара опустился ниже 74 руб.), снизилась и геополитическая премия в CDS.

Впрочем, даже если эта встреча и состоится, переговоры могут продолжаться долго, и результат — в виде достижения договоренностей, которые снизили бы обеспокоенность российского руководства — не гарантирован», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько стран в Восточной Европе, которые входят в блок НАТО, раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог с Россией в связи с высказанными ей озабоченностями.

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