Москва, , 14:20 — REGNUM Законопроект о запрете застройки стадионов недвижимостью внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

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«Считаю, что на месте обветшавших стадионов должны находиться только обновлённые оздоровительные комплексы с расширенными возможностями для занятий физкультурой и спортом. Любое другое строительство нужно запрещать», — сказал Миронов.

Проблема застройки спортивных площадок актуальна для многих больших и малых городов. В погоне за прибылью коммерсанты готовы сделать всё, чтобы добиться разрешения на проведение работ.

«К огромному сожалению, чиновники часто идут им навстречу и помогают с получением необходимых документов, хотя с точки зрения здравого смысла все отлично понимают, что уничтожать спортивные объекты и строить на их месте бетонные коробки и человейники — это самое настоящее преступление перед нынешним и будущими поколениями», — считает парламентарий.

Инициатива внесена по итогам встречи Миронова в Перми с противниками застройки стадиона «Молот» в Мотовилихинском районе. Незадолго до поездки, он получил от жителей города более 10 тыс. подписей против возведения на территории стадиона элитного жилого квартала с многоуровневой парковкой.

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