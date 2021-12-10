Москва, 10 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Законопроект о запрете застройки стадионов недвижимостью внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

ИА REGNUM Госдума

«Считаю, что на месте обветшавших стадионов должны находиться только обновлённые оздоровительные комплексы с расширенными возможностями для занятий физкультурой и спортом. Любое другое строительство нужно запрещать», — сказал Миронов.

Проблема застройки спортивных площадок актуальна для многих больших и малых городов. В погоне за прибылью коммерсанты готовы сделать всё, чтобы добиться разрешения на проведение работ.

«К огромному сожалению, чиновники часто идут им навстречу и помогают с получением необходимых документов, хотя с точки зрения здравого смысла все отлично понимают, что уничтожать спортивные объекты и строить на их месте бетонные коробки и человейники — это самое настоящее преступление перед нынешним и будущими поколениями», — считает парламентарий.

Инициатива внесена по итогам встречи Миронова в Перми с противниками застройки стадиона «Молот» в Мотовилихинском районе. Незадолго до поездки, он получил от жителей города более 10 тыс. подписей против возведения на территории стадиона элитного жилого квартала с многоуровневой парковкой.

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