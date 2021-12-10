Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM В Ростовской области вынесли приговор 17-летнему подростку из Калмыкии, устроившему смертельное ДТП в пьяном виде. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 10 декабря.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что 23 июля 2021 года подросток, находясь в состоянии опьянения и без прав, сел за руль Skoda Octavia. На автодороге станица Егорлыкская — Сальск несовершеннолетний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Largus. В результате аварии 46-летний водитель отечественного автомобиля получил тяжелейшие травмы, от которых скончался в больнице.

Подросток признал свою вину.

Суд назначил виновнику смертельной аварии два года и шесть месяцев лишения свободы условно. Подростку также запрещено управлять транспортными средствами в течение трёх лет.