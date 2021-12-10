Москва, , 14:18 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы рассказали своим подписчикам немало любопытных и курьезных историй: дача на деревьях, сданный на металлолом памятник и многое другое. Самое интересное читайте в нашей подборке.

Банкнота России в 500 рублей

Центральный федеральный округ

В Москве произошло нетипичное убийство на почве ревности. Ссора случилась между двумя пенсионерами: 84-летняя старушка жестоко избила своего 91-летнего супруга, обвинив его в изменах, которые случились полвека назад. «Новости Москвы» пишут, что мужчину привезли в столичную больницу с гематомами, ушибами и травмами. Разбирательству может помешать, что старичок оказался еще и болен коронавирусом, так что пока непонятно, что послужило причиной его смерти.

В руки жителю Белгорода попала пятисотрублевая купюра с интересным порядковым номером: 4 400 440. Белгородец решил выставить ее на продажу, причем за сумму, аналогичную номеру — 4,4 миллиона рублей. «Продавец обещает рассмотреть все предложения», — сообщает Go31. Пока предложений не поступало.

Недолго радовались новогоднему настроению жители Тамбова. Установленная на центральной площади города елка вдруг пропала. Пока никто не объяснил, куда и почему. «Что-то готовится?» — удивляются «Тамбовские истории».

Северо-Западный федеральный округ

На Санкт-Петербург обрушился серьезный снегопад и здесь открыли «пункты временного складирования снега», потому что не успевают вывести снег за город. Районные администрации не исключили, что таких «временных» пунктов будет открыто еще немало. По словам «Ночного губернатора», в таких условиях город вообще можно было бы переименовать в «Пункт временного складирования снега».

«Мой Петербург» рассказал о своеобразных и экзотических требованиях, которые выдвигают покупатели квартир в городе на Неве. Многие хотят, чтобы жилье соответствовало правилам фэн-шуй. Другие советуются со своими котами или с астрологами. Одному клиенту понадобилась возможность установить в квартире русскую печь.

В Череповце решили отказаться от строительства подземных переходов. В администрации города решили, что подземные переходы опасны, потому что машины будут ездить быстро, а горожане по привычке станут перебегать дорогу, чтобы не тратить время на спуск в переход. Поэтому аварийность может только возрасти, пересказываетэтот вывод «Город Че».

В Калининградской области сохранились руины тевтонских замков, где любители собирают весьма любопытные кирпичи. «СЗФОшная» пишет, что на древних кирпичах попадаются следы волчьей лапы и копыт косуль. Недавно нашли кирпич с отпечатком детской ножки.

Приволжский федеральный округ

В Перми удалось вылечить от коронавируса кота по кличке Блиц. Лечение длилось три месяца и стоило 225 тысяч рублей. Кот был из приюта, а деньги на его лечение собирали волонтеры. «Пермский глобус» отмечает, что котов тоже скоро могут прививать от коронавируса: «Интересно, есть ли специальная вакцина? «Спутник-кот», например?».

Южный федеральный округ

Волгоградский Роспотребнадзор выступил против новогодних корпоративов. Причина понятна: ведомство опасается новых мутаций коронавируса и предлагает все гуляния вынести на свежий воздух. «Так и видим корпоративное катание на коньках или санях», — смеется «Сталингумрак».

В Сочи появилась в продаже, наверное, самая оригинальная недвижимость года: «дача-скворечник». Это сомнительного вида будка на высоких опорах, к ней проведено электричество и есть вода. Замечательно, что под строением находится чужая земля. «Кубань 24» уточняет, что документов на «скворечник» нет, что подчеркивает и без того заметную абсурдность предложения.

В Краснодарском крае предложили включить косоворотку в повседневный деловой гардероб. Инициатива принадлежит ассоциации производителей и продавцов национальной одежды. Заодно в ассоциации хотят ввести ежегодный праздник «День косоворотки» и закрепить его в «национальном самосознании русских как «Праздник государствообразующего народа». «Обязать ходить чиновников на работу в косоворотках и лаптях, а чиновниц — в кокошниках и с коромыслом, — это ассоциируется с деградацией, а не с прогрессом», — считает «Страновед».

Северо-Кавказский федеральный округ

Mash Gor рассказал, что в Карачаево-Черкесии Кавказе мошенник придумал оригинальный способ обманывать ломбарды. 41-летний мужчина покупал в ювелирных магазинах украшения, находил в них пустоты и заливал расплавленным оловом. Вес изделий заметно увеличивался и ничего не подозревающие приемщики в ломбардах отдавали за них кругленькие суммы. Мужчина задержан, заведено четыре уголовных дела.

Уральский федеральный округ

В Свердловской области в Артемовском внезапно демонтирован с постамента памятник трактору ДТ-54. «заЕКАДье» пишет, что по слухам, трактор уже распилили на металлолом. Кто — не совсем понятно. Памятник был установлен много лет назад механизаторами района.

Сибирский федеральный округ

«НИА-Заполярье» передает, что школьники Норильска собрали 220 кг пластиковых крышек. Из них в городе делают различные предметы — от бижутерии до уличной мебели. Школьники оказались самыми активными участниками проекта.

На днях появился рейтинг российских регионов, ранжированных по пристрастию граждан к вредным привычкам. Интересное место заняла Омская область, которая сохранила за собой 44 место. «Стабильность — признак мастерства», — смеется «Сибирский панк».

»Томский очкарик» пишет про пожар, который случился в городской гимназии в Томске. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 470 человек. А причиной ЧП стал… мусор, который загорелся в кабинете географии.

Дальневосточный федеральный округ

В Иркутске разыскивают крайне упорного преступника-пиромана. Мужчина собрался поджечь автомобиль Hyundai, облил машину горючей жидкостью и скрылся. Увы, самовоспламенения не произошло и на место преступления гражданину пришлось возвращаться со спичками. «Дважды!» — отмечает «Байкал без фильтров». Розыски пиромана ведутся.

В Магадане появится социальное жилье, где беременные или мамы с детьми смогут жить, уйдя из неблагополучной среды. В реабилитационной гостинице женщина и ребенок могут оставаться до двух лет, с ними будут работать психологи. «Смотровая вышка», впрочем, удивляется, а как за это время изменится «неблагополучная среда», из которой уйдут женщины? Куда им возвращаться?

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 17 декабря.