Москва, 10 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Большая часть российского бизнеса переориентировалась и готова к структурным изменениям в экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил заместитель проректора по научной работе финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров.

Бизнес

«Думаю, вполне можно ожидать восстановления рынка розничной торговли к концу 2021 года, — сказал экономист. — Население уже адаптировалось к ограничениям, связанным с пандемией, и не так сильно боится тратить деньги. Большая часть бизнеса переориентировалась и готова к структурным изменениям в экономике. Кроме того, наладились новые взаимосвязи между экономическими субъектами. Все это в совокупности будет разгонять потребительский спрос в розничной торговле».

Он подчеркнул, что экономика РФ сильно зависима от цен на нефть и газ, которые последнее время растут в Европе.

«Это, безусловно, является главным основанием для оптимизма бизнеса в РФ, так как данный фактор будет разгонять как экономику РФ в целом, так и потребительский спрос населения в частности. Кроме того, достаточно ровно держатся высокие цены на нефть в мире, что также должно внушать бизнесу оптимизм», — сказал Лавров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России розничная торговля к моменту предпраздничных продаж восстановится полностью.