Сеул, 10 декабря 2021, 14:17 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес посетит Южную Корею на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, 16 декабря представитель США примет участие в церемонии открытия пятого экономического форума Южная Корея — США, а 17 декабря декабря — в заседании Корейско-американского экономического совета (SED).
В ходе зарубежной поездки состоятся встречи с представителями министерства иностранных дел, министерства стратегии и финансов, а также представителями южнокорейских компаний.