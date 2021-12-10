Сеул, 10 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес посетит Южную Корею на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, 16 декабря представитель США примет участие в церемонии открытия пятого экономического форума Южная Корея — США, а 17 декабря декабря — в заседании Корейско-американского экономического совета (SED).

В ходе зарубежной поездки состоятся встречи с представителями министерства иностранных дел, министерства стратегии и финансов, а также представителями южнокорейских компаний.