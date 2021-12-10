Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе станет единственным кандидатом на выборах главы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Об этом 10 декабря сообщил и. о. президента федерации Игорь Образцов.

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«Сихарулидзе будет единственным кандидатом», — цитирует Образцова ТАСС.

Выборы пройдут 17 декабря.

Напомним, Сихарулидзе является олимпийским чемпионом 2002 года в парном катании. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити он победил в паре с Еленой Бережной.