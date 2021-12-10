10 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая, выступая 9 декабря на слушаниях в Сенате, назвала Свердловск (прежнее название города Екатеринбург) и Екатеринбург одновременно существующими российскими городами.

Оксана Переможенко, , 16:32 — REGNUM Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая 9 декабря на слушаниях в Сенате, говоря о будущем Украины, назвала Свердловск (прежнее название города Екатеринбург) и Екатеринбург одновременно существующими российскими городами. Политик ошиблась в ходе заявления о желании Киева идти по пути европеизации.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург», — сказала Нуланд.

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Заявление американского политика обсудили в украинских телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ», 112.ua, «Первый независимый» и «Наглый». Многие высмеяли Нуланд за ее «осведомленность».

"Просто ее видение независимости Украины в полном подчинении США, вот и все», — отметил «Добрый».

"Они и карту нападения рисуют так же», — отреагировал Влад.

«Главное, что она так решила за нас», — добавил Vitaliy.

«Зато она у них главный фахивець (специалист. — М. Р.) по России», — написал Сергей К.

«Я, может, открою секрет украинцам, но Екатеринбург выглядит лучше, чем любой город на Украине», — заметил Bartholomew N.

Екатеринбург Владислав Фальшивомонетчик

«И эти люди учат нас жить?» — недоумевает Сергей К.

«Откуда она знает, чего на самом деле хочет Украина!!!» — не понимает Юлия.

«Сейчас некоторая часть Вашингтона выглядит хуже Екатеринбурга или Москвы», — считает Сергей К.

«Чёт за 8 лет Украина стала похожа на недорогую продажную женщину, а не на Берлин и Париж», — отметил один из комментирующих.

«И вот они там все такие эрудированные», — отреагировал krasnogorov.

«Пошла по следам Псаки…» — пишет Юрий Викторович.

«Она видела, как выглядит Екатеринбург? У них там интернета нет?» — задался вопросом Dmitro V.

«Боже мой, и эти люди делают политику…» — смеется Вячеслав.

«Чтобы быть похожими на Париж и Берлин, Украина должна принять пару миллионов беженцев из Африки и Азии. Нуланд как раз это имела в виду», — предположил М. О.

«Блин… Что бы мы без её мнения делали…» — с сарказмом написал Dennis.

«А чё не Москва, Екатеринбург не столица в отличие от Парижа и Берлина», — заметил Вячеслав.

«Она даже Свердловск знает!!! Из прошлой жизни. Он уже давно по-другому называется. Только вы ей об этом не говорите», — смеется Людмила.

«Я… не хочу, чтоб Украина похожа была на Францию или Германию», — написал Толян.

«Самый абсурд в том, что за всю Украину говорит иностранка. Можно нам самим уже решать, на кого нам быть похожими?.. Я, например, хочу, чтобы Киев был похож на Киев…» — отметила Катерина Т.

«Ребята, все отлично в России. Кто был, тот со мной согласится. Там прогресс!!! В Европе упадок по сравнению с Россией… И как бы РФ ни пытались обмазать го*ном, там все значительно лучше, чем у нас. Вообще не сравнить. А мой родной любимый Киев загажен, и с этим не поспорить!!!» — написал Babyboo.

Майдан. Киев. 2014 Mstyslav Chernov

«Загнивающие американцы рассказывают, как надо жить всем остальным», — смеется Ab7inth.

«Задорнов был прав на 100%, когда говорил про пиндосов, шо они тупые», — пишет Василий Ярославович.

«К сожалению для Украины, один Екатеринбург одними своими производствами тяжелого и точного машиностроения и станкостроения, и приборостроения экономически превосходит всю Украину. И это еще без авиастроения, текстильного, фармацевтического и прочих производств. Так что г-жа Печенька в очередной раз соврамши», — написал Dmitriy.

«Сама постановка вопроса интересная: она вообще знает, что Украина — это страна, а Париж — это город? Почему у неё страна равняется на город? Это же как лицо хочет быть похожим на глаз или как дом хочет быть похожим на окно», — недоумевает King.

«Да все правильно она сказала, Украина хочет быть похожа на Берлин 30-х годов, к чему успешно идет семимильными шагами», — подытожил yurij.

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