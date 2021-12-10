Таллин, , 14:15 — REGNUM В Пылва (юго-восточная Эстония) в пятницу, 10 декабря, открыли здание современного автобусного вокзала. Об этом сообщил эстонский портал err.ee.

Здание Самарского автовокзала

Строительство обошлось в 2,5 млн евро и было выполнено на частные средства. Девелопером выступила фирма Peatus Pоlva OU, в которой подчеркнули, что это единственный новый автовокзал в уездных центрах Эстонии, построенный за последние пять лет.

Автовокзал включает зал ожидания площадью 110 квадратных метров со скамейками, информационными табло, информационным киоском с доступом к сайту peatus.ee и туалетами. В здании также разместились продуктовый магазин, почтоматы и аптека.

Автовокзал работает ежедневно с 06:00 до 19:00, насчитывает восемь подходов для рейсовых автобусов. Управлять зданием будет транспортная компания GoBus.

Прежнюю автостанцию демонтировали весной 2020 года, все это время жители Пылва и уезда (примерно 25 000 жителей) были вынуждены использовать в качестве автовокзала временную открытую автобусную площадку на расположенном по соседству участке.