Москва, 10 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Госдуме призвали Украину не верить обещаниям о вступлении республики в НАТО, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

НАТО

«Вступление Украины в НАТО — недопустимо. И Запад, понимая это, тем не менее, продолжает обещать Украине членство в НАТО. Поэтому все их обещания Украине не будут выполнены, как не выполнялись и по отношению к другим странам. Это всего лишь очередной обман. Пусть Украина это не забывает», — отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что Россию не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, так как за этим последует размещение военных контингентов. Все понимают, что это «красные линии», которые переступать нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден ранее провели телефонный разговор. Байден заявил в телефонном разговоре с Зеленским, что возможное членство Украины в НАТО — это тема исключительно Киева и альянса.

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