Иркутск, 10 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Депутаты Иркутского законодательного собрания сегодня, 10 декабря, поддержали законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области граждан, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения». Как сообщает пресс-служба областного правительства, документ прошел второе и окончательное чтение.

Пресс-служба минстройтранса Алтайского края Новое жильё для детей-сирот

До настоящего времени социальные выплаты дети-сироты получали согласно указу главы региона Игоря Кобзева №128-уг от 30 апреля 2020 года. В 2020 году жилищные сертификаты получили 127 человек, в 2021-м общее количество получателей социальной выплаты составило 156 человек. Для этого в областном бюджете было предусмотрено 256,4 миллиона рублей.

«Учитывая востребованность социальной выплаты, в октябре 2021 года категорию граждан, имеющих право на получение социальной выплаты расширили. Также объем денежных средств для предоставления социальной выплаты на 2022 год увеличили до 872 миллионов рублей», — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Теперь право на социальную выплату имеют лица из числа детей-сирот от 18 лет и старше, имеющие ребенка (детей), работающие по трудовому договору, служебному контракту, гражданско-правовому договору или в качестве индивидуального предпринимателя, не работающие, но осуществляющие уход за ребенком до трех лет или ребенком-инвалидом.

Граждане должны быть включены в список, в том числе в связи с установлением факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, находящемся в собственности или социальном найме. Единственным ограничивающим условием установлено наличие судебного решения о предоставлении лицу из числа детей-сирот жилого помещения из специализированного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2021 года в Иркутске ввели в эксплуатацию многоквартирный дом для детей-сирот: 240 квартир находятся в первой очереди жилого комплекса «Огни города» в Ленинском округе.

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