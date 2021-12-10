Москва, 10 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Официальное мобильное приложение появилось у МИД России, его можно скачать в магазинах App Store и Google Play. Об этом представитель ведомства Мария Захарова сообщила 10 декабря на VI Международном гуманитарном форуме.

Mid.ru Мария Захарова

По её словам, приложение — это сайт Министерства иностранных дел России в облегчённой и удобной форме, для него предусмотрены русский и английский языки.

«Сегодня вы можете уже зайти, например, в App Store или другие платформы, вбить в поиск «МИД России» и скачать себе на телефон или планшет такое приложение», — сказала Захарова.

Пользователи приложения смогут читать новости ведомства и смотреть видеотранляции, получать push-уведомления, для них предусмотрены и другие возможности.