Таллин, , 14:12 — REGNUM Цены на таллинские квартиры взлетели настолько высоко, что покупатели уже начинают отказываться от сделок в надежде на то, что резкий всплеск цен на рынке вскоре уляжется. Об этом эстонскому порталу ERR сообщили в местных фирмах по продаже недвижимости.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выросшие за год более чем на 10% цены на недвижимость в столице Эстонии становятся людям просто не по карману, отметил маклер фирмы Pindi Kinnisvara Антон Новиков.

«Предложений на рынке слишком мало, вместе с тем, переоцененные квартиры могут ждать новых владельцев еще пару месяцев. Снижение цены квартиры за 100 000 евро на пару тысяч евро сразу привлекает к ней внимание целой толпы покупателей», — сообщил он.

Новиков разъяснил, что такое поведение потребителей ясно свидетельствует о проблеме: у сегодняшних покупателей на счету каждый евро — в противном случае незначительная наценка не волновала бы их столь серьезно.

Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17-ти крупнейших городах Эстонии, в ноябре 2021 года зафиксировал рекордный средний ценовой уровень по стране — 1 859 евро за квадратный метр. В Таллине этот показатель уже больше года превышает 2 000 евро за квадратный метр.

Таким образом, индекс Pindi за последнее десятилетие взлетел почти на 200%.