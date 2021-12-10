Кемерово, 10 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Зампред правительства России Александр Новак провёл заседание комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Аko.ru Штаб у шахты «Листвяжная»

Уточняется, что горноспасатели продолжают поисковые работы на шахте. Ещё не найдено тело одного погибшего. При этом в больницах на лечении остаются два человека, один в состоянии средней степени тяжести, другой — в лёгком.

Отмечается, что большинство федеральных и региональных выплат семьям погибших и пострадавших проведены. С ними проходят личные встречи.