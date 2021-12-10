Москва, 10 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел Украины не конкретны и скорее всего являются просто риторикой. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUMполитолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обычно выступает весьма резко, когда речь идёт об отношениях с Россией», — заявил эксперт.

«И в этот раз упоминание о взаимных уступках шло вместе с добавлением, что в случае открытой войны между Москвой и Киевом западные демократии введут новый пакет санкций, которые будут «катастрофичными» для российской экономики», — пояснил Бышок.

«Также Кулеба подтвердил, что уступки со стороны Украины не будут касаться таких принципиальны вопросов, как интеграция страны в евро-атлантические структуры», — отметил политолог.

«Таким образом, остаётся неясным, о каких взаимных уступках сторон в принципе можно было бы говорить на данном этапе. Представляется, что это дипломатическая фигура речи, не более» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением о том, что Украина готова к переговорам с Россией и уступкам, если они будут взаимными.