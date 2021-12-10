Гибель подполковника Росгвардии под Тулой квалифицировано как убийство
Тула, 10 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Следователи квалифицировали гибель подполковника Росгвардии в Тульской области как убийство, сообщили 10 декабря в правоохранительных органах.
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Следственный комитет
«По факту гибели подполковника Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»)», — сообщили там.
Как сообщало ИА REGNUM, тело подполковника Росгвардии, пропавшего без вести 19 ноября, было найдено в заброшенном доме в селе Анишино. На теле погибшего обнаружены осколочные раны.
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