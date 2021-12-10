Москва, , 14:10 — REGNUM Эскизы соревновательной экипировки российских бобслеистов на Игры в Пекине отправлены на согласование в Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом 10 декабря сообщил представитель Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

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«Мы отправили в ОКР необходимые варианты дизайна соревновательной экипировки и оборудования», — цитирует Пархоменко ТАСС.

Он отметил, что ОКР, в свою очередь, отправляет их на дальнейшее согласование в Международный олимпийский комитет (МОК).

В связи с санкциями в отношении российского спорта, атлеты из России не имеют права выходить в форме с изображением государственного герба и национального флага страны. Вся экипировка должна быть предварительно согласована с МОК.